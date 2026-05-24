ترمب معلقاً على مفاوضات إيران: لن أبرم صفقة سيئة مع طهران

شفق نيوز- واشنطن

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، على المفاوضات بين أميركا وإيران، فيما أشار إلى أن الصفقة التي نتفاوض عليها حاليا مع إيران مختلفة تماماً عن اتفاق "أوباما السيئ"، بحسب تعبيره.

ونقلت قناة "ABC" عن ترمب قوله: "لا حديث حالياً عن الصفقة والقرار الأخير لي أنا"، مبيناً أنه "لن تكون هناك إلا أخبار جيدة.. أنا لا أبرم صفقات سيئة".

‏‏وأوضح أن "المفاوضات مع إيران تجري بشكل منظم وبناء"، مشيراً إلى أن "الحصار على إيران سيظل نافذاً وسارياً حتى التوصل إلى اتفاق وتوقيعه".

وأشار ترمب، إلى أن إيران عليها أن تدرك أنها لن تستطيع تطوير أو امتلاك سلاح نووي، مقدماً الشكر إلى دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها مع أميركا.

ويأتي تصريح ترمب بعد إعلانه، يوم أمس السبت، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران، يتضمن فتح مضيق هرمز.

وأعرب مسؤولون اسرائيليون، يوم أمس السبت، عن قلقهم من اتفاق أميركي-إيراني لا يعالج البرنامج النووي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مع مسؤولين أميركيين طوال مساء السبت، ويتوقع أن يتحدث مع ترمب قريباً.