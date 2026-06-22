ترمب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل وإيران لن تحصل على السلاح النووي

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل، في حين لفت إلى أن إيران لن تحصل على السلاح النووي.

وقال ترمب في تصريح صحفي: "تمكنا من تمرير كميات نفط أكثر من قبل ومضيق هرمز مفتوح بالكامل، وإيران لن تملك أبداً سلاحاً نووياً".

وأضاف أن "إيران تبلي بلاء حسناً للغاية في ما يتعلق بمضيق هرمز"، متابعاً: "نحقق تقدماً جيداً في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران".

ولفت ترمب إلى أن "الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأميركيين".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوفد الإيراني لم يتفاوض حول البرنامج النووي في المحادثات مع الوفد الأميركي التي جرت في سويسرا.

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز إن "التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكون بموافقة البرلمان الإيراني"، مبينة أن "طهران لم تتفاوض حول الملف النووي في محادثات سويسرا، ولم تقبل بأي التزامات جديدة بشأن برنامجها النووي".

واختُتمت في منتجع بورغنستوك السويسري، ليلة الأحد - الاثنين، الجولة الأولى من المفاوضات رفيعة المستوى بين أميركا وإيران، برعاية مشتركة من قطر وباكستان، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والبنّاءة، مع الإعلان عن إحراز تقدم وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة، إلى جانب فرق عمل مختصة بالملف النووي والعقوبات وآليات المراقبة وحل النزاعات، كما تم اعتماد خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوماً.