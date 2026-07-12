ترمب: مضيق هرمز مفتوح

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وذلك بعدما زعمت إيران إغلاق الممر البحري.

وكتب ترمب في تدوينة مقتضبة على منصة "تروث سوشيال"، أن "مضيق هرمز مفتوح"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة لإيران"، في إشارة إلى الضربات التي نفذتها القوات الأميركية مؤخراً.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق من اليوم الأحد، عبور أكثر من 140 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الأيام السبعة الماضية، مؤكدة أن حركة الملاحة مستمرة وأن المضيق مفتوح أمام السفن.

وأضافت أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن الراغبة في عبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني، وأن قواتها "متمركزة ومستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم عدوان إيران غير المبرر".

في المقابل، أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز أن المرور عبر المضيق غير ممكن حالياً بسبب "التحركات الأميركية غير القانونية"، مؤكدة أن طلبات العبور ستُراجع وستُصدر التصاريح اللازمة فور عودة الاستقرار والهدوء.