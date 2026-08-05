ترمب: مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غداً الخميس

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز قد يتم التوصل إليه في وقت مبكر من يوم الأربعاء أو الخميس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد سأل الصحفيون المرافقون لترمب في كاليفورنيا الرئيس الأميركي عن تقرير نُشر على موقع "أكسيوس" الإخباري يفيد بأن إعلاناً بشأن مضيق هرمز قد يصدر يوم الأربعاء.

وقال ترمب، متحدثاً مساء الثلاثاء بتوقيت كاليفورنيا، (صباح الأربعاء في الشرق الأوسط): "قد يحدث ذلك. غداً أو في اليوم التالي. لقد تم إحراز الكثير من التقدم".

ويأتي ذلك بينما تقترب إيران وعُمان خطوة تلو الأخرى نحو اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي والمساعدة المحتملة في وضع حد للحرب.

وقال مسؤولان إقليميان لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الاتفاق المحتمل المنبثق عن المحادثات بين إيران وعُمان يقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج العربي عبر مسار تسيطر عليه إيران، وتخرج عبر مسار تسيطر عليه عُمان.

وأضاف المسؤولان أنه سيتم فرض رسوم خدمات مقابل توفير الأمن والحفاظ على البيئة البحرية.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة هذه المفاوضات الحساسة.

وكانت إدارة ترمب قد استبعدت في وقت سابق أي اتفاق يمنح إيران السيطرة على المضيق، الذي كان ممراً مائياً دولياً مفتوحاً قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير.

وكان يمر عبر المضيق نحو خمس النفط والغاز الطبيعي في العالم، لكن الشحن عبر الممر المائي تراجع إلى حد كبير بسبب الهجمات الإيرانية منذ بدء الحرب.

وفي حديث متبادل مع الصحفيين يوم الاثنين الماضي، جدد الرئيس الأمريكي معارضته العلنية لفرض أي رسوم في المضيق، حيث قال ترمب: "لن أسمح لهم بفرض رسوم. إذا كان أي أحد سيفرض رسوماً، فنحن من سنفرضها".

وقال المسؤولون الإقليميون إن المفاوضات لا تزال جارية وأن الاتفاق النهائي قد يأخذ شكلاً مختلفاً، مع ربط أي اتفاق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم أمس الثلاثاء إن محادثات طهران مع عمان ركزت على "إنشاء ممرات شحن آمنة للدخول والخروج"، وهي مسارات "تحفظ الحقوق السيادية مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي لكل من إيران وعُمان".