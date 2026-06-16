ترمب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً دون أي رسوم

شفق نيوز- باريس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه بالكامل بحلول يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أن المضيق سيفتح دون فرض أي رسوم.

وقال ترمب في تصريحات على هامش مؤتمر السبع في باريس، إن "إيران لن يكون لديها سلاح نووي، ومضيق هرمز سيفتح دون فرض أي رسوم حتى بعد انتهاء فترة الستين يوماً"، مشيراً إلى أن "العلاقة الجديدة مع إيران باتت طبيعية، وأن الأمور ستتقدم بسرعة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "إيران تريد إنجاز الأمر والعودة إلى العمل الطبيعي"، لافتاً إلى أن "المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران من المتوقع أن تُنجز بسرعة".

وأكد الرئيس الأميركي، أن "النص الكامل للاتفاق الإيراني سيُنشر خلال جلسة رسمية"، معلناً عزمه عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق لعرض تفاصيل الاتفاق والتطورات المرتبطة به.

وتابع ترمب: "أقول للمشككين في مذكرة التفاهم إن الاتفاق يتبلور بشكل جيد جدا"، لافتا إلى أنه سيرسل الاتفاق مع إيران للكونغرس لمراجعته.

هذا وكشف مصدر إيراني مطلع، يوم أمس الاثنين، أن عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة المقرر يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الخلافات حول بعض البنود استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت، أمس الاثنين، على ضرورة أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "بإعادة فتح" مضيق هرمز على الفور.

فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة هذا الممر الاستراتيجي بدون رسوم عبور.