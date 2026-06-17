ترمب: لن نرفع العقوبات فوراً عن إيران.. وأميركا لن تستثمر فيها "سنتًا واحدًا"

شفق نيوز - واشنطن

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، موقف بلاده الحاسم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن مع طهران مؤخراً لا تتضمن تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن الأسواق المالية ارتفعت كثيراً بعد الإعلان عن الاتفاق مع إيران، بينما انخفضت أسعار النفط، واصفاً هذا الأمر بـ"المذهل"، ومضيفاً أن مضيق هرمز مفتوح جزئياً وستتم إعادة فتحه بالكامل خلال يومين.

وتوقع الرئيس الأميركي أيضاً أن تنخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تستثمر في إيران "حتى عشرة سنتات".

وكرر ترمب تصريحاته بشأن شلل القدرات البحرية والعسكرية في إيران وفقدانها للدفاع الجوي، معتبراً أن البحرية الأميركية قامت بعمل "رائع" خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، وأن فرضها الحصار البحري عليها كان "فعالاً".

وحذر رئيس الولايات المتحدة من استئناف الضربات العسكرية في حال عدم التزام إيران بتعهداتها، مشدداً على أن مذكرة التفاهم مع طهران ليست نهائية بعد.