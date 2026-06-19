ترمب: مذكرة التفاهم مع إيران تمثل إستسلاماً غير مشروط

شفق نيوز - واشنطن

اعتبر رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن بلاده تمكنت من هزيمة إيران عسكرياً خلال الصراع الذي امتد لأكثر من 100 يوم في المنطقة، واصفاً توقيع مذكرة التفاهم مع طهران بأنه "استسلام غير مشروط".

ونقل موقع "أكسيوس" عن ترمب قوله، إن "المفاوضات مع إيران هدفها ألّا تتحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي"، وذلك بعد الاضطرابات في مضيق هرمز، وعرقلة سلاسل إمدادات الطاقة إلى من هذا الممر الاستراتيجي طيلة مدة الصراع.