11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • ترمب: مذكرة التفاهم مع إيران تمثل إستسلاماً غير مشروط

    ترمب: مذكرة التفاهم مع إيران تمثل إستسلاماً غير مشروط الرئيس الاميركي دونالد ترمب (ارشيف)
    2026-06-19T05:03:55+00:00

    شفق نيوز - واشنطن

    اعتبر رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن بلاده تمكنت من هزيمة إيران عسكرياً خلال الصراع الذي امتد لأكثر من 100 يوم في المنطقة، واصفاً توقيع مذكرة التفاهم مع طهران بأنه "استسلام غير مشروط".

    ونقل موقع "أكسيوس" عن ترمب قوله، إن "المفاوضات مع إيران هدفها ألّا تتحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي"، وذلك بعد الاضطرابات في مضيق هرمز، وعرقلة سلاسل إمدادات الطاقة إلى من هذا الممر الاستراتيجي طيلة مدة الصراع.

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon