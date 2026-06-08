ترمب مخاطباً إسرائيل وإيران: يجب وقف القتال فوراً

شفق نيوز- واشنطن

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إسرائيل وإيران بوقف القتال.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشل"، إنه "على إسرائيل وإيران وقف القتال فوراً".

وشهدت الساعات الأخيرة من اليوم الاثنين، تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين إيران وإسرائيل، تخللته غارات وانفجارات في عدة مدن إيرانية، وسط تحذيرات متبادلة من توسيع نطاق المواجهة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، رصد إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكداً تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط البلاد والقدس.

في حين، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ جولتين من الغارات داخل إيران، شملت استهداف منظومات دفاع جوي في طهران ووسط وغرب البلاد، إضافة إلى استهداف منشأة للبتروكيمياويات في الأهواز جنوب غربي إيران.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإلغاء جميع الأنشطة والتجمعات العامة وإغلاق المؤسسات التعليمية في أنحاء إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.