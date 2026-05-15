ترمب محذراً إيران: لن اتحلى بمزيد من الصبر وعليكم إبرام اتفاق معنا

وجّه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، وأن صبره بدأ ينفد معها، حاثاً النظام في طهران على إبرام اتفاق سلام شامل مع أميركا في المنطقة.

وقال ترمب بمقابلة صحفية بُثت في ​برنامج هانيتي على "فوكس نيوز"، إنه "لن أتحلى بمزيد من ​الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق"، يأتي هذا تزامناً مع مواصلة واشنطن الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز.

ولدى سؤاله في المقابلة ⁠عن الاستحواذ على اليورانيوم المخصب من إيران، اعتبر الرئيس الأميركي ​أن هذه المسألة ضرورية فقط من أجل العلاقات العامة، مشدداً على أنه من الأفضل أن تستحوذ بلاده ذلك اليورانيوم، مؤكداً أن الأمر يتعلق بالعلاقات ​العامة أكثر من أي شيء آخر.

وأكد الرئيس الأميركي رغبة نظيره الصيني في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفاً أن "شي جين بينغ" قد عرض المساعدة في ذلك

كما أشار ترمب إلى القضاء على مستويات القيادة الثلاثة الأولى في إيران والقيادة الحالية "متصدعة"، معتبراً أن القيادات الإيرانية الجديدة التي تتعامل معها الولايات المتحدة حاليا "أكثر عقلانية من سابقتها".

وقال إن العمليات العسكرية الأميركية واستهدافها مواقع إيران النووية منعها من تطوير سلاح نووي، مؤكداً أن مفاوضات واشنطن مع طهران بشأن التخلي عن الغبار النووي تتسم بالأخذ والرد نتيجة تضارب القرارات داخل القيادة الإيرانية.

وكشف ترمب أن قادة إيران أقروا بأن أمريكا والصين هما فقط من يملكان تكنولوجيا استخراج الغبار النووي من تحت الجبال المنهارة، مشدداً أن مواقع إيران النووية تحت مراقبة 9 كاميرات على مدار الساعة، وأي محاولة تحرك داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر.

ولفت إلى أن البديل عن الاستيلاء على مواد إيران النووية هو قصف المواقع مجددا حتى يتم تدميرها بشكل تام، مؤكداً متابعة التحركات العسكرية الإيرانية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ويمكن للقوات الأميركية القضاء عليها في يوم واحد، معتبراً أن التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت يعود بالنفع على أمريكا وإيران ودول المنطقة.