ترمب محذراً نتنياهو: ستبقى وحيداً في حال التصعيد مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما شدد على ان نتنياهو سيبقى وحيداً بحال "التصعيد" مع إيران.

ونقلت "القناة 12 الإسرائيلية" عن ترمب قوله، إن "المقاتلات بينما كانت مستعدة أمرت نتنياهو بوقف الهجوم على إيران".

وأشار الرئيس الأميركي، إلى نجاحه في تخفيف الضربة الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أن "دولاً إقليمية طلبت مني الضغط على نتنياهو لخفض التصعيد".

وتابع: "قلت لنتنياهو لا أريد حرباً جديدة وليس لديك ضوء أخضر".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان"، مبيناً أن "الهجمات على الجنوب اللبناني ستتواصل".

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول كبير قوله إنه "إذا واصل حزب الله قصف البلدات الإسرائيلية، فسنواصل قصف الأهداف في كل لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان، فسيكون رد طهران "أشد قوة".