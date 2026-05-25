ترمب: إما أن تكون الصفقة مع إيران عظيمة وإلا لن نبرم اتفاقا

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن الاتفاق مع إيران يجب أن يكون "عظيما" أو لن يكون.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال، إن "الاتفاق مع إيران إما أن يكون اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق".

وأضاف "سيكون هذا عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني التي تفاوضت عليها إدارة أوباما الفاشلة، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه".