ترمب لإيران: أطلقتم الصواريخ وهذا يكفي عودوا للمفاوضات

شفق نيوز- واشنطن

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأحد، رسالة إلى إيران دعاهم فيها إلى العودة للمفاوضات وإبرام الاتفاق بعد شن طهران هجمات صاروخية على إسرائيل.

وذكر ترمب: "أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة".

وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وكنت سأقول إن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء والآن يحدث هذا".

وقال ترمب: "سأتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وأطلب منه عدم الرد على إيران"، لافتاً إلى أن "الغارات الإسرائيلية على بيروت اليوم لم تنسق مع الولايات المتحدة وأنا لست سعيداً بشأنها".

ومساء اليوم الأحد، شنت إيران مجموعة من الموجات الصاروخية على إسرائيل، وقال الحرس الثوري إن الهجمات ستستمر للأسبوع، فيما قالت تل أبيب إنها تصدت للصواريخ الإيرانية وسط دوي لصفارات الإنذار شمال إسرائيل.