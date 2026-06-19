ترمب: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سُحقت

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن تدخله حال دون تعرض إسرائيل لهزيمة كبيرة.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إسرائيل كانت ستُسحق لولا تدخلي"، مضيفاً أن علاقته بنتنياهو جيدة، إلا أنه يرى ضرورة ممارسة قدر من الضبط على قراراته.

وفي الشأن اللبناني، أضاف ترمب، أنه "قادر على منع إسرائيل من شن هجوم على لبنان"، موضحاً أن "الإسرائيليين يكنّون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة 17 جنديا اسرائيلياً في معارك جنوبي لبنان.

في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي، غارة جوية على بلدة تول بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، بأن إسرائيل شنت غارات جوية وقصفاً مدفعياً عنيفاً على النبطية وقراها في لبنان، أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً.