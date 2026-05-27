ترمب: لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران حتى الآن

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى أن واشنطن لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي.

وقال ترمب، في تصريحات لشبكة "بي بي إس"، نيوز، إن "إيران تريد عقد اتفاق، وسنبرم معها اتفاقاً أو سننهي المهمة".

وأضاف: "لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد، ولسنا راضين عن ذلك"، مؤكداً أن "طهران تريد التوصل إلى اتفاق، ولا أظن أن أمامها خياراً آخر".

وأشار الرئيس الأميركي، إلى أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأنا أمنعها من ذلك من أجل العالم".

وكان التلفزيون الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن طهران ستدير مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، وتعهدت بإعادة حركة عبور السفن لما قبل الحرب بشهر.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه نائب رئيس مجموعة المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني، اللواء ناصر آراسته، أن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج "انتهى فعلياً"، سواء اندلعت الحرب أم لم تندلع، مؤكداً أن أي مواجهة مقبلة ستتحول إلى "حرب عابرة للأقاليم" تمتد من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط.