ترمب: لم نستهدف جميع قيادات إيران العسكرية حتى لا يتكرر ما حصل في العراق

أكد الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تقضِ على قيادات إيران العسكرية كافة، وذلك بهدف عدم تكرار السيناريو الذي حصل في العراق عقب سقوط نظام صدام حسين في ربيع عام 2003.

وفي عدة مناسبات وتصريحات سابقة انتقد ترمب إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأبن على حلّه قوات الجيش العراقي السابق بعد احتلال البلاد، وما رافق ذلك من فوضى أمنية وظهور الجماعات والتنظيمات الاسلامية المتشددة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، أكد ترمب في تصريحات صحفية لـ"فوكس نيوز"، إنه يُفضِّل التوصل لاتفاق مع إيران إلا أنه استدرك قائلا إن: جميع الخيارات مطروحة في حال عدم التوصل لإتفاق سلام شامل في المنطقة، معتبراً أن الولايات المتحدة تمكنت من هزيمة إيران عسكرياً.