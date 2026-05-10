ترمب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، إن العمليات العسكرية ضد إيران مستمرة "ولم أقل إنها انتهت".

وذكر ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت، لكنني قلت إنهم تعرضوا للهزيمة".

وأكد، أن "إيران مهزومة عسكرياً وربما لا يدركون ذلك لكنني أعتقد أنهم يدركونه، فهي ليست لديها بحرية ولا قوة جوية ولا أسلحة مضادة للطائرات".

وتابع الرئيس الأميركي: "إذا غادرنا اليوم فسيتطلب الأمر من إيران 20 عاماً لإعادة بناء قدراتها".

وبين ترمب: "نخضع اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض للمراقبة وقوة الفضاء الأميركية تتولى الأمر، وإذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره".

وأضاف: "سنصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقاً تحت الأنقاض، ولا يمكننا أبداً أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".