ترمب: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف "مشروع الحرية"

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنه لم يتحذ قرارا نهائيا بعد، بشأن استئناف "مشروع الحرية".

وقال ترمب في تصريح لفوكس نيوز: أدرس استئناف مشروع الحرية، ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز".

وتابع: سيرضخ القادة المتشددون في إيران وسأتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وأكمل: الإيرانيون طلبوا منا استعادة الغبار النووي من المنشآت المدمرة لعدم امتلاكهم التقنية اللازمة.

ويوم أمس، أعلن ترمب، أن الرد الإيراني، بشأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب "غير مقبول على الإطلاق".

وكتب ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "لقد قرأتُ للتو الرد الصادر عن ما يُسمّى بـ(ممثلي) إيران. لا يعجبني، إنه غير مقبول إطلاقاً شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة".