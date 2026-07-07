ترمب: لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز وقد نسحب جميع جنودنا من أوروبا

شفق نيوز- أنقرة

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لديها "كمية كبيرة جداً من النفط"، معرباً عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي "الناتو" قائلاً: "حضرتُ إلى قمة الناتو في أنقرة بسبب انعقادها في تركيا تقديراً للرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، بعد وصوله العاصمة التركية لحضور القمة التي تعقد هذا العام تحت شعار "أوروبا أقوى داخل ناتو أقوى"، أن "الولايات المتحدة قد تسحب جميع الجنود الأميركيين من أوروبا".

وأشار إلى أن "تركيا اشترت طائرات أميركية وأعتقد أن علينا التزاماً بصيانة محركاتها، وليس لدي مخاوف من أي نوع بسبب حصول تركيا على مقاتلات إف 35"، بدوره أكد أردوغان: "تلقينا وعداً بشرائنا 5 مقاتلات إف 35".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن "تركيا لم تنخرط بالحرب في إيران بفضلي، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي" مجدداً تأكيده بالقضاء على القدرات العسكرية لإيران وهي لن تحصل على سلاح نووي.

وتابع ترمب أن "علاقتنا جيدة جداً مع الرئيس السوري أحمد الشرع بفضل الرئيس التركي أردوغان، وأوقفت 8 حروب وأعتقد انني سأنهي التاسعة وآمل أن نضع حداً للحرب في أوكرانيا قريباً"، مشيراً من جانب آخر إلى ضرورة أن "تؤول السيطرة على غرينلاند لأميركا لا إلى الدنمارك".

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة حيث حظي باستقبال كبير، قبيل قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث نظمت تركيا مراسم استقبال عكست العلاقات الوثيقة بين ترمب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل أردوغان ترمب بسجادة حمراء، لدى وصوله إلى قاعدة إتيمسجوت الجوية، حيث اصطف حرس الشرف على الجانبين. وكان أردوغان بانتظار ترمب على مدرج القاعدة للترحيب به، في إشارة إلى العلاقة بين الزعيمين. وسبق أن وصف ترمب أردوغان مراراً بأنه "صديق".

وقال البيت الأبيض إنه كان في استقبال ترمب أيضاً لدى وصوله، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، والسفير الأميركي لدى الناتو مات ويتيكر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وتُعد قمة الناتو مناسبة رمزية بالغة الأهمية، يؤكد خلالها الأعضاء الـ32 في أكبر تحالف عسكري في العالم التزامهم الراسخ بأمن بعضهم البعض، إلا أن رابطة الشراكة عبر الأطلسي بدت هذا العام أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وفق "أسوشيتد برس".