ترمب: لست متأكداً من توجيه ضربة عسكرية لإيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لضمان أمنها ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية في الداخل الأميركي تحاول منعه من الدخول في مفاوضات مع طهران.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية إن إيران "تسعى لزعزعة استقرار الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "ذلك لن يُسمح بحدوثه".

وأضاف أن "هجوماً عسكرياً كان مقرراً ضد إيران تم تعليقه قبل نحو ساعة من موعد تنفيذه"، مبيناً أن "واشنطن ما تزال في إطار التفاوض مع إيران".

وعبر ترمب، عن أمله في عدم الاضطرار إلى اللجوء لعمل عسكري، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه خيار توجيه ضربة قوية إذا اقتضت الضرورة.

وأشار ترمب إلى أنه "غير متأكد" من إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن عدداً من القادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأكدوا وجود تقدم كبير في الملف الإيراني.

وكان ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، تأجيل هجوم عسكري على إيران بناءً على طلب من قادة قطر والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن “مفاوضات جادة” تجري حالياً مع طهران، لكنه في الوقت نفسه وجّه الجيش الأميركي للاستعداد لتنفيذ "هجوم شامل وواسع النطاق" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.