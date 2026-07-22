ترمب: لا نريد السيطرة على مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بتصريح جديد حول أزمة مضيق هرمز، معبراً عن عدم وجود رغبة أميركية للسيطرة على المضيق.

وقال ترمب في تصريح صحفي: "لا نريد السيطرة على مضيق هرمز، لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

تأتي تصريحات ترمب في وقت أعلنت فيه بحرية الحرس الثوري الإيراني، أن مدخل ومخرج مضيق هرمز "تحت سيطرتنا الكاملة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الطرق البديلة "غير آمنة ونحذر من استخدامها".

وقبل قليل، اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والوفد المفاوض الإيراني، أن "أمن مضيق هرمز يكمن في غياب القوات الأميركية"، مضيفاً: "لقد قلنا مراراً إن وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب".

لكن في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إعادة توجيه 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ استئناف الحصار ‏البحري على إيران في 14 تموز/ يوليو الجاري، وذلك رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز.