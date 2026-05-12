ترمب: لن أكون "أحمقاً" بالتعامل مع مماطلة إيران ولا نحتاج مساعدة الصين
شفق نيوز- واشنطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عدم حاجة بلاده إلى مساعدة الصين بشأن إيران، فيما أشار إلى أنه لن يكون "أحمقاً" في التعامل مع مماطلة إيران.
وقال ترمب في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة انتصرت على إيران عسكرياً، والحصار فعال بنسبة 100%.
وأضاف أن إيران تعلم عدم إمكانية امتلاكها سلاحاً نووياً، ولن نبرم معها إلا اتفاقاً جيداً.
وتابع ترمب: "من يعتقد أنه يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً سيكون غبياً"، مشيراً إلى أن "أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الأمر مع إيران".
هذا وتوقع الرئيس الأميركي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، "انهيار" الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الضغوط الناجمة عن حصار موانئها، مؤكداً من جانب آخر أن الصراع سيحسم معها دون الحاجة إلى استعجال، خاصة وأنها تتعرض لعزل يحرمها من مصادر الإيرادات.