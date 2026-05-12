ترمب: ‏لن أكون "أحمقاً" بالتعامل مع مماطلة إيران ولا نحتاج مساعدة الصين

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عدم حاجة ‏بلاده إلى مساعدة الصين بشأن إيران، فيما أشار إلى أنه ‏لن يكون ‏‏"أحمقاً" في التعامل مع مماطلة إيران.‏

وقال ترمب في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة ‏انتصرت على إيران عسكرياً، والحصار فعال بنسبة 100%.‏

وأضاف أن إيران تعلم عدم إمكانية امتلاكها سلاحاً نووياً، ولن ‏نبرم معها إلا اتفاقاً جيداً.

وتابع ترمب: "من يعتقد أنه يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً ‏نووياً سيكون غبياً"، مشيراً إلى أن "أسعار النفط ستنخفض بمجرد ‏انتهاء الأمر مع إيران".‏

هذا وتوقع الرئيس الأميركي، في وقت سابق من اليوم ‏الثلاثاء، "انهيار" الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الضغوط الناجمة ‏عن حصار موانئها، مؤكداً من جانب آخر أن الصراع سيحسم ‏معها دون الحاجة إلى استعجال، خاصة وأنها تتعرض لعزل ‏يحرمها من مصادر الإيرادات.‏