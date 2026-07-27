ترمب: قررت تجميد الهجمات على إيران بطلب من دول الوسطاء

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن "تجميده" للهجمات على إيران جاء استجابة لطلب من دول الوساطة لمنح فرصة للتفاوض.

وأضاف ترمب في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية: "نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة. لكن لن أعطي وقتاً طويلاً للمفاوضات".

وشدد على أنه "مستعد لعمل عسكري قوي إذا فشلت المحادثات مع إيران".

وأشار ترمب إلى أن "دول الوساطة طلبت مني عدم شن عمليات عسكرية وأعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل لصفقة".

ويسعى وسطاء إقليميون إلى خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط دعوة لجولة جديدة من المفاوضات، خاصة بعد تبادل القصف الأخير، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء مذكرة التفاهم بسبب ما وصفه الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في مضيق هرمز.