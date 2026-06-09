ترمب: نحن على بعد خطوات من إبرام اتفاق "جيد جداً" مع إيران

شفق نيوز - واشنطن

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه قد يحصل على فكرة بشأن إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط مؤشرات ايجابية على إحراز تقدم في هذا المجال رغم تجدد التوترات بين تل أبيب وطهران في المنطقة.

وشدد ترمب في تصريحات صحفية، على أن "إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مردفا بالقول "نحن في الخطوات الأخيرة من اتفاق جيد جدا مع إيران".

وأضاف أنه أجرى حوارا "جيدا جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن إيران قصفت إسرائيل والأخيرة ردت والأمر انتهى.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الاقتصاد الإيراني "يعاني"، وهم بحاجة للتوصل لاتفاق، فيما وصف الاتفاق النووي السابق بين واشنطن وطهران أنه "كان فشلا ذريعا"، أعتبر أن الحصار الاقتصادي على إيران "أفضل" من الخيار العسكري.