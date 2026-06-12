ترمب: قد نوقع الاتفاق مع إيران يوم الاثنين

شفق نيوز- واشنطن

توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء اليوم الجمعة، توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن طهران "اعتذرت سراً" عن نشر "معلومات كاذبة" حول بنود الاتفاق.

وقال ترمب: "ما زلتُ أعتقد أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين"، معتبراً تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن قرب التوقيع على اتفاق "أمراً إيجابياً للغاية"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وأضاف ترمب: "طالبتُ بتوضيح علني بشأن تقارير إعلامية رسمية إيرانية عن تلقي طهران مليارات من الأصول المجمدة"، لافتاً إلى أن "إيران اعتذرت سراً عن تقديم معلومات كاذبة بشأن الاتفاق".

كما نقل "أكسيوس" عن مصدرين قولهما، إنه "حتى مساء أمس الخميس وافق الجانب الإيراني على مستويات رفيعة على الاتفاق ولكن على الأرجح لم يوافق عليها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لنص "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيران.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبحت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التنفيذ، مؤكداً أن تفاصيلها سيتم مشاركتها مع الرأي العام في الوقت المناسب.

وكشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاق مع إيران ينص على التزام إيران بتدمير المواد النووية الموجودة لديها وإخراجها خارج البلاد، إلى جانب تفكيك البنية التحتية المرتبطة ببرنامجها النووي، نافياً ما أوردته طهران بشأن تأجيل معالجة الملف النووي لمدة 60 يوماً أو استمرار عمليات التخصيب.

وأضاف أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم بشكل مسبق، مؤكداً عدم الإفراج عن أي دولار قبل تنفيذ إيران التزاماتها، وأن الاتفاق يعتمد بشكل كامل على مبدأ التنفيذ أولاً.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، شدد المسؤول الأميركي، على أن التفاهم يضمن إبقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، نافياً وجود أي ترتيبات تسمح باستمرار القيود التي فرضتها طهران خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بوقف تمويل الجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب، مبيناً أن هذا البند يعد جزءاً أساسياً من التفاهمات التي تم التوصل إليها.