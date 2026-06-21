ترمب: قد نوفر الحماية لهرمز مقابل 20% من النفط الذي يعبر خلاله

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الأحد، إن الولايات المتحدة قد تصبح "الملاك الحارس" لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط، وقد نسيطر على المضيق إذا اضطررنا لذلك.

وتابع ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز"، مضيفاً أنه أبلغ الإيرانيين بأنه "إذا أغلقتم مضيق هرمز، فلن تكون لديكم دولة، ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم".

وأشار إلى أن "حماس لا تسبب الكثير من المشاكل حالياً في غزة، والتركيز يجب أن ينصب على الاتفاق مع إيران".

وعن لبنان، لفت ترمب إلى أن "على إيران منع حزب الله فوراً من إثارة المشاكل في لبنان"، مهدداً بالقول "سنضطر لضرب إيران بقوة إذا لم تمنع حزب الله من إثارة المشاكل في لبنان".

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "تحقق نجاحاً هائلاً، أرقام قياسية في الوظائف وأداء سوق الأسهم، وأفضل اقتصاد على الإطلاق، ولدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع، ونحن نحقق الانتصارات على الأصعدة كافة، انتصارات لم يسبق لها مثيل".

وقبل قليل، انطلقت المحادثات المباشرة في سويسرا، بين الوفدين الأميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الوسيطين باكستان وقطر.

وقال فانس، إن المفاوضات مع طهران، ستبحث إنجاز "صفقة جديدة" تهدف إلى تغيير الشرق الأوسط، فيما أشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن ملفي وقف إطلاق النار الشامل في لبنان، والأموال الإيرانية المجمدة تتصدر القضايا.