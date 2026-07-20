ترمب: في كل مرة تقتل إيران جنديا أميركيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أن إيران ستدفع ثمن قتل أي جندي أميركي "مضاعفا".

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: لن يُعتقل بنيامين نتنياهو، بأي شكل من الأشكال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة، إنه يُحارب إيران، التي قتلت مؤخرًا 52 ألف متظاهر بريء، وأمضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل الجنود الأميركيين وغيرهم".

وأضاف أن "الوحيدين الذين يجب اعتقالهم هم من قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، وهو أمر كان ينبغي على الرؤساء السابقين معالجته منذ سنوات".

وأكمل: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أميركيًا، ستدفع ثمن ذلك أضعافًا مضاعفة، وقد تم إبلاغ وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه".

يذكر أن وكالة "أسوشييتد برس"، أفادت مساء أمس السبت، بمقتل 16 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.