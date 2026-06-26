ترمب عن خرق إيران لاتفاق وقف إطلاق النار: ستعرفون ردنا قريباً

شفق نيوز- واشنطن

رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستواجه عواقب بعد انتهاك وقف إطلاق النار، قائلاً إنهم "سيكتشفون ذلك".

وأضاف ترمب، خلال كلمة أمام مؤتمر "ائتلاف الإيمان والحرية" للسياسات لعام 2026: "لا يعجبني أنهم أطلقوا النار أمس (...) لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز، ووصف الهجوم بأنه "انتهاك أحمق" لاتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.