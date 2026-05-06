ترمب: أعتقد أننا قد انتصرنا في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن "محادثات جيدة للغاية" جرت مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الوارد جداً أن نتوصل إلى اتفاق، و"أعتقد أننا قد انتصرنا في إيران".

وأضاف ترمب، خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، أن "اغتيال طبقات من القيادة في إيران هو بالنسبة لي تغيير للنظام".

وأكد أن إيران "لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، مضيفاً أن طهران وافقت على ذلك "إلى جانب أمور أخرى"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تريد "إبقاء الجميع على قيد الحياة".