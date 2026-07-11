ترمب: سأدمر إيران وأعطيت أوامر مفتوحة للجيش

شفق نيوز- واشنطن

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح السبت، إيران بالتدمير الكامل في حال نفذت مخططاً لاغتياله، مؤكداً إصدار أوامر مفتوحة للجيش بهذا الشأن.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "هناك 1000 صاروخ مُلقّمة ومُوجّهة نحو إيران، وسيتبعها فوراً آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها - الذي أطلقته حول العالم - باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الأميركي الحالي، أي أنا!".

وأضاف: "لقد صدرت الأوامر بالفعل، والجيش على أهبة الاستعداد والقدرة التامة - لمدة عام واحد قابل للتمديد - للقضاء على كافة مناطق إيران وتدميرها بالكامل".