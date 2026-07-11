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    • ترمب: سأدمر إيران وأعطيت أوامر مفتوحة للجيش

    ترمب: سأدمر إيران وأعطيت أوامر مفتوحة للجيش
    2026-07-11T04:51:22+00:00

    شفق نيوز- واشنطن

    توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح السبت، إيران بالتدمير الكامل في حال نفذت مخططاً لاغتياله، مؤكداً إصدار أوامر مفتوحة للجيش بهذا الشأن.

    وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "هناك 1000 صاروخ مُلقّمة ومُوجّهة نحو إيران، وسيتبعها فوراً آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها - الذي أطلقته حول العالم - باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الأميركي الحالي، أي أنا!".

    وأضاف: "لقد صدرت الأوامر بالفعل، والجيش على أهبة الاستعداد والقدرة التامة - لمدة عام واحد قابل للتمديد - للقضاء على كافة مناطق إيران وتدميرها بالكامل".

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