ترمب: سيتم إنزال عقاب كبير بإيران والحوثيين إذا تكررت الهجمات على السفن

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات.

وقال ترمب: سنعتبر الحوثيين وكلاء أو ممثلين لإيران إذا كرروا هجماتهم.

وبين أن "الحوثيين عادوا إلى أفعالهم وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية، والولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين".

ويوم أمس، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول هجوم تعلن تنفيذه منذ فرض ما وصفته بـ"الحظر البحري" على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية.