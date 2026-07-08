ترمب: سوريا مستقرة للغاية وسأرفعها من قائمة الإرهاب

شفق نيوز- أنقرة

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن سوريا أصبحت "مستقرة للغاية"، مؤكداً أنه سيرفعها من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة التركية أنقرة.

وقال ترمب رداً على سؤال عما إذا كان سيزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب: "أعتقد أنني سأفعل ذلك.. ولم لا؟"، مضيفاً: "هذا سؤال جيد.. نعم، سأفعل".

وأشاد ترمب بالشرع، قائلاً إنه قام بـ"عمل رائع"، ويعيد سوريا إلى مكانتها، مردفاً: "لقد استقرت حقاً، ونحن فخورون بذلك".

وأشار ترمب إلى أن سوريا يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في ملف حزب الله ولبنان، معتبراً أن المرحلة الجديدة في دمشق تفتح الباب أمام دور مختلف في الإقليم.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الشعب السوري ممتن للرئيس الأميركي، في إشارة إلى قرار رفع العقوبات والتحول في السياسة الأميركية تجاه دمشق.

ورغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، بدعوى تقديمها دعماً متكرراً لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".

وفي الملف اللبناني، قال ترمب إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، مضيفاً أن "إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع". وتابع: "إسرائيل ستغادر لبنان".

وتأتي تصريحات ترمب في ظل استمرار العمل على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، والذي ترعاه واشنطن، ويهدف إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.