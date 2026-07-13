ترمب: سنكون حراساً لمضيق هرمز وسنتقاضى رسوماً مقابل ذلك (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

وقال ترمب، في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، إن "الولايات المتحدة ستكون حارساً على مضيق هرمز".

ووصف ترمب إيران بأنها "مجموعة من الأشخاص السيئين"، وفق تعبيره، في إشارة إلى استمرار التوتر بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في الخليج.

وتابع الرئيس الأميركي: "كان هناك اتفاق مع إيران لكنهم نقضوه، وهم ينقضون الاتفاق دائماً"، لافتا إلى أن "إيران لا تملك شيئاً وكان ينبغي التحرك ضدها منذ 47 سنة".

وكان ترمب أعلن أمس الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وأظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض، أمس الأحد، إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من ‌الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.