ترمب: الهجوم على المليشيات بالعراق حدث بتنسيق مع بغداد

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إن الهجوم على "المليشيات" في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية، وذلك بعد ساعات من استهداف مقرات الحشد بواسطة الطيران "الأميركي- السعودي" وسقوط قتلى وجرحى.

وأكد ترمب في تصريحات نقلها مراسل "فوكس نيوز"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن "المليشيات التي تدعمها إيران هي سرطان العالم".

وأضاف الرئيس الأميركي عقب شن إيران هجوماً مفاجئاً على القوات الأميركية: "سنبرحهم ضرباً، وسنوجه إليهم ضربات قاسية".

وتابع أن "هجوم إيران يوم أمس، في الأردن كان مفاجئاً وقواتنا لم تكن لديها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية".

واعلنت هيئة الحشد الشعبي في وقت سابق مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية"، جراء ضربات استهدفت مقرات تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.

وأعلنت كل من القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، والدفاع السعودية بشكل رسمي، تنفيذها الضربات داخل العراق.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن إيران أطلقت فجراً، عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، في أول هجوم من نوعه منذ تعليق ترمب الضربات على إيران لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.