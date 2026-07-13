ترمب: سنقضي على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران (تحديث)

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الاثنين، أنه سيتم توجيه ضربات قوية لإيران اليوم وغدا.

وقال ترمب في مقابلة مع برنامج إذاعي أميركي: أختلف مع نتنياهو أحيانا وأبلغته بذلك، وعلاقتي معه "جيدة جدا".

وأضاف ترمب أن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا "ولم يلتزموا بها"، مبيناً أن العمليات العسكرية قد تستمر من 2 إلى 3 أسابيع.

وتابع ترمب: "سنقضي على المنشآت النووية تحت جبل الفأس في إيران"، مبيناً أن "موقع جبل الفأس هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية".

وأشار ترمب إلى أنه "أعتقد أن النظام الإيراني ليس سويا تماما، فقد أطحنا بالنظام الأول ثم أطحنا بالثاني وبعدها قضينا على نحو 25% من هذا النظام وهم مختلفون في تفكيرهم".

وأكمل ترمب بالقول: "كان لدينا اتفاق مع إيران أمس بنسبة 100% ثم فجأة تلقوا مكالمة هاتفية وخرجوا جميعا من الغرفة"، موضحاً أنه "لو حصل الإيرانيون على سلاح نووي لاستخدموه في غضون يوم واحد".

ولفت ترمب إلى أن "إيران لا تملك قوة جوية ولا بحرية ولا شيئا على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو الكلام الفارغ ولديهم إعلام مزيف"، مؤكدا أن "إيران لا تملك سلاحا نوويا ولدينا عيون ترصد كل شيء عبر قوات الفضاء وغيرها من الوسائل".

وختم ترمب قائلاً: "نراقب موقع جبل الفأس بإيران عن كثب ولا نرى نشاطا هناك ووضعهم النووي ليس جيدا وكل مرة نسمع عن شيء ندمره"، مشيراً إلى أن" التضخم في إيران قفز من 5% إلى 301%".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أفادت نقلا عن مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في بندر عباس، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن غارات صاروخية وجوية استهدفت مناطق في لارك، مع ورود تقارير تفيد بوقوع أربعة انفجارات قوية في كونارك.

وأشارت تسنيم إلى تفعيل الدفاع الجوي في بندر عباس، كما وردت أنباء عن سماع دوي 6 انفجارات في كونارك وتشابهار، نقلا عن سكان تلك المنطقتين.

وبحسب مراسل تسنيم مع مصادر مطلعة، لا يزال موقع هذه الانفجارات مجهولاً، وتقوم قوات الأمن بالتحقيق في الأمر، مشيراً إلى أن الوضع هادئ حاليًا، ولم تُسمع أي أصوات انفجارات حتى الآن.

وأضافت تسنيم أنه تم استهداف عدة سفن مخالفة في مضيق هرمز، في حين أشارت إلى أن الدفاعات الجوية في بندر عباس تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة انتحارية أميركية من طراز لوكاس.

وأوضحت أن بعض المصادر المحلية في تشابهار تعتقد أن موقع الانفجار مرتبط بكونارك، وأن سكان تشابهار سمعوا دوي انفجار كونارك، ولم تُصدر السلطات الرسمية أي تعليق حتى الآن بشأن هذه الانفجارات.

ورغم الهدنة التي تم عقدها سابقاً بين واشنطن وطهران، لكن الضربات الجوية بين الجانبين عادت منذ أيام، حيث قامت القوات الأميركية باستهداف مواقع إيرانية، في حين ردت طهران باستهداف ما تصفه بالمصالح الأميركية في دول الخليج والمنطقة.