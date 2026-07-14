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    • ترمب: سنشمل إيران وحزب الله اللبناني بعقوبات روسيا

    ترمب: سنشمل إيران وحزب الله اللبناني بعقوبات روسيا
    2026-07-14T16:45:23+00:00

    شفق نيوز- واشنطن

    كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارته تعمل على إدراج إيران وحزب الله اللبناني ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا.‏

    وقال ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي علي ‏الزيدي في البيت الأبيض: "كان هناك خوف من إيران ‏بالمنطقة والآن دول الشرق الأوسط تخلصت من كيان ‏مهيمن".‏

    وأضاف أن الولايات المتحدة ستضيف إيران وحزب الله ‏اللبناني إلى مشروع "قانون العقوبات" على روسيا.‏

    وأوضح ترمب: "لست نادماً على رفع الحصار البحري أو ‏منح إعفاءات من العقوبات لإيران وقد منحتهم فرصة ‏للتوصل إلى اتفاق".‏

    وأشار إلى ان الإيرانيين هم من أطلقوا الرصاصة الأولى ‏وقمنا بالرد عليهم.‏

    وتابع الرئيس الأميركي: "نرحب بالاستثمارات في الولايات ‏المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم ‏التي لا أحبها"، مشيراً إلى أن تراجعه عن فرض الرسوم على ‏العبور بمضيق هرمز جاء بعد اتصالات من دول المنطقة ‏مقابل استثمارات.‏

    وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي ‏دونالد ترمب، أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أمام حركة ‏الملاحة الدولية، باستثناء السفن الإيرانية، مؤكداً فرض ‏حصار كامل على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو ‏المغادرة منها.‏

    وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "إدارته قررت ‏استبدال نسبة 20% من الرسوم الجمركية بصفقات للتجارة ‏والاستثمار ستبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة، في ‏إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين".

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