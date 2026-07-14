ترمب: سنشمل إيران وحزب الله اللبناني بعقوبات روسيا
شفق نيوز- واشنطن
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارته تعمل على إدراج إيران وحزب الله اللبناني ضمن مشروع قانون العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال ترمب خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض: "كان هناك خوف من إيران بالمنطقة والآن دول الشرق الأوسط تخلصت من كيان مهيمن".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستضيف إيران وحزب الله اللبناني إلى مشروع "قانون العقوبات" على روسيا.
وأوضح ترمب: "لست نادماً على رفع الحصار البحري أو منح إعفاءات من العقوبات لإيران وقد منحتهم فرصة للتوصل إلى اتفاق".
وأشار إلى ان الإيرانيين هم من أطلقوا الرصاصة الأولى وقمنا بالرد عليهم.
وتابع الرئيس الأميركي: "نرحب بالاستثمارات في الولايات المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم التي لا أحبها"، مشيراً إلى أن تراجعه عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز جاء بعد اتصالات من دول المنطقة مقابل استثمارات.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن الإيرانية، مؤكداً فرض حصار كامل على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.
وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "إدارته قررت استبدال نسبة 20% من الرسوم الجمركية بصفقات للتجارة والاستثمار ستبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة، في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين".