ترمب: سنضرب إيران بقوة الليلة وسنستولي على مرافق الطاقة فيها

شفق نيوز - واشنطن

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، بأن القوات الأميركية ستفرض سيطرتها الكاملة على منشآت النفط والغاز في إيران، في تهديد هو الأعنف وسط نذر تصعيد عسكري واسع في منطقة الخليج.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "أميركا ستضرب إيران بقوة هذه الليلة". ويأتي هذا التهديد في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران ضربات عسكرية منذ يومين، عقب إسقاط مروحية قتالية أميركية من طراز "أباتشي" قرب مضيق هرمز، وهو الحادث الذي حمّلت فيه واشنطن الجانب الإيراني المسؤولية الكاملة.

وأضاف الرئيس الأميركي، أن قوات بلاده "ستستولي على جزيرة خارك وغيرها من مرافق الطاقة الإيرانية قريباً"، مشبّهاً الإجراءات المقبلة ضد طهران بما جرى سابقاً مع فنزويلا.