ترمب: سنحصل من إيران على ما نريد بطريقة أو بأخرى

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريد من إيران "بطريقة أو بأخرى"، مشدداً في الوقت نفسه على أن طهران لن تمتلك السلاح النووي.

وذكر ترمب، خلال تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "بشأن إيران نحن نجري مفاوضات في الوقت الراهن، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور، ولكننا سنحصل على ما نريد، بطريقة أو بأخرى".

وتابع: "إنهم (إيران) لن يمتلكوا سلاحاً نووياً، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي؛ هذا كل ما في الأمر. لا يمكننا السماح بذلك. فإذا حدث ذلك، ستندلع حرب نووية في الشرق الأوسط، ومن ثم ستنتقل نيران الحرب إلينا هنا، وستمتد تلك الحرب لتصل إلى أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى إيران الليلة، في إشارة إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مؤكداً تحقيق "بعض التقدم" في المفاوضات كما هناك بعض "الإشارات الجيدة".

وأصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، توجيهاً بـ"عدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين إيرانيين.

وقالت إيران، الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.