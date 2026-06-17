ترمب: سنترك الجيش الأميركي في الخليج لبعض الوقت

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن إدارته ستبقى على قوات الجيش الأميركي في الخليج العربي بعض الوقت، وذلك بالتزامن مع إجراء تفاوض مع إيران لوقف الحرب.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "سنترك الجيش الأميركي في الخليج لبعض الوقت".

وتابع ترمب: "إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية".

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر منذ عدة أيام، بهدف تسهيل اجتماع لبحث التوقيع المحتمل على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وكذلك تيسير وصول الوفود إلى سويسرا.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعتبر اليوم الأربعاء، الاتفاق النووي المرتقب مع إيران بمثابة "جدار أمام السلاح النووي"، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيفتح فوراً، ومرجحاً أن إيران ستلتزم بمذكرة التفاهم و"إذا لم تفعل سنعود لقصفها".