ترمب: إسرائيل وحزب الله سيوقفان الهجمات المتبادلة ولن يتم إرسال قوات إلى بيروت

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": أجريتُ اتصالاً مثمراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات اسرائيلية إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أُعيدت بالفعل".

وأضاف "بالمثل، أجريت اتصالاً جيداً للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماماً، وأن إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".