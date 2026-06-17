ترمب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق سنعود لقصفها

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، الاتفاق النووي المرتقب مع إيران بمثابة "جدار أمام السلاح النووي"، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيفتح فوراً، مرجحاً أن إيران ستلتزم بمذكرة التفاهم و"إذا لم تفعل سنعود لقصفها".

وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين، خلال لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، ووصف مذكرة التفاهم بـ"القوية للغاية"، مضيفاً أن "سوق الأسهم ارتفع بشدة بسبب الاتفاق".

بدوره قال رئيس الوزراء الهندي، إن "إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمر حيوي للاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موقف بلاده الحاسم بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن مع طهران مؤخراً لا تتضمن تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى "اتفاق سلام" ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/ يونيو الجاري.