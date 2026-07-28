ترمب: إذا لم تبرم إيران اتفاقا معنا سأكمل المهمة العسكرية

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أجرت "محادثات جيدة" مع إيران، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق معها أفضل من "تدمير ما تبقى من البلاد"، لكنه لوّح باستئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من تدمير باقي البلد"، مضيفاً: "إذا لم تبرم إيران اتفاقاً معنا فسأعود وأكمل المهمة".

وأشار إلى أن "المحادثات قد تكون رائعة، ثم تأتي إيران لتقول إننا لا نتحدث أو إننا لم نناقش الملف النووي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "في موقف قوي جداً أمام إيران".

وأضاف ترمب أن القوات الأميركية "قضت على الدفاع الجوي الإيراني، كما قضت على الكثير من أسلحتهم"، معتبراً أن "موقع جبل الفأس في إيران ليس مشكلة كبيرة".

وتابع: "يمكنني تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة"، لافتاً إلى أن "هناك الكثير من الجمهوريين يريدون منه الاستمرار والمضي قدماً في العمل العسكري ضد إيران".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه "لا يمكن السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن".

وكان ترمب، أكد أمس الاثنين، أن "تجميده" للهجمات على إيران جاء استجابة لطلب من دول الوساطة لمنح فرصة للتفاوض.

ويسعى وسطاء إقليميون إلى خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط دعوة لجولة جديدة من المفاوضات، خاصة بعد تبادل القصف الأخير، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء مذكرة التفاهم بسبب ما وصفه الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في مضيق هرمز.