ترمب: حققنا نجاحاً كبيراً مع إيران وأسعار النفط كذّبت التوقعات

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الجمعة، أن بلاده تحقق "نجاحاً كبيراً" في التعامل مع الملف الإيراني، وأن "الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية".

وجدد ترمب في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، التأكيد على أن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، قائلاً إنها "ليست في موقف يسمح لها بحيازته".

وأضاف أن "الناس توقعوا أن يصل سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل لكنه يبلغ حالياً 96 دولاراً".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحل نهائية، مبيناً أن المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قد أجتمعا مع الخبراء النوويين الأميركيين.

وتتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إيران تطالب بالحصول على تعويض مالي فوري بقيمة 12 مليار دولار عند توقيع أي اتفاق مبدئي، في حين تفضل واشنطن ربط الإفراج عن الأموال بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق.

وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، فيما تعتبرها الإدارة الأميركية إحدى أهم أوراق الضغط المستخدمة في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.