ترمب: حزب الله تواصل معنا لوقف القتال ونراقب مواقع إيران النووية من الفضاء

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، أن حزب الله اللبناني تواصل مع الولايات المتحدة لوقف القتال، مشيراً إلى مراقبة واشنطن للمواقع النووية الإيرانية من الفضاء، مضيفاً أن من يقترب منها "سنتعامل معه كما ينبغي".

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "حزب الله تواصل معنا وقالوا ما رأيكم في وقف القتال، وأعتقد أن أموراً ستحدث بشأن لبنان، وأعتقد أنه جرى تحقيق تقدم، وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب الله وأعتقد أنه تم إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود".

وأضاف: "من الجيد أن ينعم لبنان ببعض السلام"، لافتاً إلى أن "الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، ونراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء ومن يقترب منها سنتعامل معه كما ينبغي، ولن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي".

وهدد ترمب إيران بالقول: "إذا قتلت إيران جنوداً أميركيين فسيكون ذلك سبباً وجيهاً للغاية لاستئناف العمليات العسكرية".