ترمب: توقيع الاتفاق مع إيران خلال ساعتين أو ثلاث والحضوري بعد أسبوع

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء اليوم الأحد، أن توقيع الاتفاق مع إيران إلكترونياً سيتم خلال الساعتين أو الثلاث ساعات المقبلة، مرجحاً توقيع الاتفاق حضورياً خلال أسبوع في أوروبا.

وأضاف ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "سأطلب من إيران عدم قصف إسرائيل رداً على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت"، مؤكداً أن الحصار المفروض على إيران سيجري رفعه فوراً إذا تم توقيع الاتفاق.

وفي السياق، قال مراسل "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي أبلغه في تصريحات عبر الهاتف باعتقاده أن الاتفاق مع إيران سيوقع اليوم، رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران القول إن "الوسطاء متفائلون إزاء قرب الانتهاء من الاتفاق الأميركي الإيراني".