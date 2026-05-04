ترمب: تم إسقاط معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية التي أطلقت على الإمارات

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إسقاط معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية، التي أطلقت على دولة الإمارات، في وقت سابق من اليوم.

وقال ترمب، في تصريح لقناة ABC: "لم تكن هناك مرافقة بحرية لسفينة كوريا الجنوبية عند استهدافها بمضيق هرمز".

وأضاف ترمب: "نحقق في الهجوم على سفينة شحن كورية جنوبية بمضيق هرمز"، مبينا أن "الدفاعات الإماراتية أسقطت معظم الصواريخ والمسيرات ولا أضرار جسيمة".

من جانبه أكد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أن "الهجوم الإيراني على البنية التحتية في الإمارات واستمرار الهجمات على الملاحة الدولية يتطلب ردا سريعا على إيران".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن إصابة 3 اشخاص بالهجوم الإيراني الأخير، مبينة أن "دفاعاتنا الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيرة".

وتعرضت الإمارات لهجوم إيراني هو الثاني، خلال اليوم، عبر صواريخ وطائرات مسيرة، حيث وزارة الداخلية الإماراتية في بيان: تتعامل الدفاعات الجوية مع هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة.

وكذلك أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عصر اليوم الاثنين، رصد 4 صواريخ إيرانية جوالة فوق أراضيها، وهو الهجوم الأول.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام إماراتية، ان الصواريخ تم التعامل بنجاح مع ثلاث منها فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.