ترمب بعد الاتفاق مع إيران: الأمر لم يكن سهلاً ونتنياهو يندفع أحياناً أكثر من اللازم

شفق نيوز– واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، أن التوصل إلى الاتفاق "لم يكن سهلاً"، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "شخص رائع" لكنه "يندفع أحياناً أكثر من اللازم".

وقال ترمب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن نتنياهو "شخص رائع، لكنه أحياناً يندفع أكثر من اللازم"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "كانت لديه أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب لأن بلاده أقرب إلى إيران".

وخلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي، قال ترمب: "أؤكد لكم أن الأمر لم يكن سهلاً"، وفق الصحيفة.

من جانبها، قالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، إن "الأيام الستين المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا، أمس، عن بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة سبقت مراسم كانت مقررة في سويسرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات خلال مهلة تمتد 60 يوماً.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بعد توقيع الوثيقة من قبل رئيسي البلدين، فيما أبقت واشنطن وطهران على اجتماع وفديهما المقرر في سويسرا يوم الجمعة لبحث إطلاق مفاوضات الاتفاق النهائي، ولا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.