ترمب بعد استقالة ستارمر: أضر بنفسه كثيراً

شفق نيوز- متابعة

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه "أضر بنفسه كثيرا" بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه رجل لطيف"، قبل أن يتهم ستارمر بسوء إدارة سياسة الطاقة البريطانية من خلال عدم استغلال نفط بحر الشمال والسماح بـ"إنشاء طواحين هواء في كل مكان".

وأضاف ترمب: "تستورد المملكة المتحدة جزءا كبيرا من طاقتها. هل تعلمون من أين؟ من النرويج. هل تعلمون من أين تحصل النرويج على نفطها؟ من بحر الشمال".

وأضاف: "المملكة المتحدة تمتلك حصة أكبر بكثير في بحر الشمال، لكنهم لا يريدون استغلاله لأسباب بيئية".

وأشار ترمب الذي كان قد توقع رحيل ستارمر في منشور له على تروث سوشال، إن الزعيم البريطاني "صديق لي نوعا ما"، لكنه اشار إلى أنه لم يكن متعاونا بما فيه الكفاية مع الولايات المتحدة في حلف الناتو والحرب ضد إيران.

وتابع ترمب: "قال إنه لا يمكننا استخدام الجزيرة للهبوط. كانت هذه سابقة"، لافتا إلى أن ستارمر تراجع في النهاية، لكن ذلك "كان خطوة خاطئة" أضرت به بشدة.

وقال: "أتمنى له التوفيق"، مضيفا "كانت لديه مشكلتان: الطاقة والهجرة والجريمة بالنسبة للطاقة والهجرة، لقد سبب لنفسه ضررا بالغا".

وتصادم الزعيمان بشأن استخدام قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص لشن ضربات على إيران، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن خيبة أمله من تأخر بريطانيا في الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام القاعدة.

وأعلن ستارمر، الإثنين، أنه سيستقيل من زعامة حزب العمال بعد أشهر من ضغط نواب الحزب عليه وتراجع سلطته عقب نتائج مخيبة في الانتخابات المحلية والإقليمية.