ترمب بشأن إيران: سينتهي الأمر قريبا

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الجمعة، إن "الأمر بشأن إيران سينتهي قريباً"، وذلك تزامناً مع المفاوضات الجارية مع طهران ووصول وفدي باكستان وقطر إليها وتأكيد إيران تحقيق تقدم في بعض القضايا.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحاتٍ لوزيرِ الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكد فيها أن الولايات المتحدة تأمل في التوصلِ إلى اتفاقٍ مع إيران، يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيقِ هرمز وتخلّي طهران عن طموحاتها النووية، مشيراً إلى إحراز بعض التقدم في المباحثات.

كما أوضح روبيو أن باكستان ما تزال تؤدي دور الوسيط الرئيسي في المحادثات مع إيران.

ووصل مساء اليوم، رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى طهران، ضمن سلسلة المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دور الوسيط.

كما أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الجمعة، بأن فريق تفاوض قطرياً وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الجمعة، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض بأن باكستان ما زالت تتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار المفاوضات حول نقاط الخلاف الرئيسية.

وأشار المصدر إلى تحقيق مزيد من التقدم في بعض القضايا مقارنة بالمحادثات السابقة، دون تحديد المجالات التي تم إحراز تقدم بشأنها.

وقال المصدر: "لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق حتى يتم حل جميع المسائل المتنازع عليها" مبيناً أن "التركيز حالياً ينصب على مسألة إنهاء الحرب، وحتى يتم حسم هذه القضية فلن تُناقش أي مسألة أخرى".

في المقابل، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء الجمعة، بأن المفاوضات مع إيران "مرهقة للغاية" ولم تسفر عن تقدم كبير حتى الآن، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب محبط وطرح تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً في الحرب التي بدأت بضربات جوية أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، دون تحقيق أي تقدم كبير، مع تعثر المفاوضات وسط حصار أميركي للموانئ الإيرانية وإبقاء طهران مضيق هرمز في حكم المغلق.