ترمب: انتهى أمر إيران وبنهاية المهلة لن يحصلوا على أي أموال

شفق نيوز- واشنطن

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن طهران لن تحصل على أي أموال خلال مهلة التفاوض الحالية.

وقال ترمب، في تدوينة له على منصة "إكس"، إن "أمر إيران انتهى، وسنمضي حتى نهاية مهلة الستين يوماً، ولن يحصلوا على أي أموال، ولا حتى 10 سنتات".

وأضاف أن "الحرب أضعفت إيران، ولم يعد لديها بعد الآن سلاح جو أو بحرية أو معدات دفاع جوي أو رادارات".

وانتقد ترمب ما وصفها بتصريحات خصومه السياسيين، قائلاً: "الديمقراطيون يقولون إن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، فهل يمكن تخيل أن يمر هذا الكلام؟".

وشدد الرئيس الأميركي على أن واشنطن لم تدخل المفاوضات مع طهران من موقع ضعف، مضيفاً: "لم نلتقِ مع إيران بدافع اليأس، بل هي التي كانت يائسة".

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران ضمن المهلة المحددة للتوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية.