ترمب: الإيرانيون لن يضحكوا علينا مجدداً

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، أن الإيرانيين "لن يضحكوا" على الولايات المتحدة مجدداً، متهماً طهران بممارسة "الألاعيب" مع واشنطن والعالم على مدى عقود.

وقال ترمب، في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال"، إن إيران ظلت "تماطل وتُبقي الولايات المتحدة في حالة انتظار" طوال 47 عاماً.

واتهم ترمب، الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بأنه "أفرغ بنوك واشنطن وفرجينيا وماريلاند لإرسال أموال إلى إيران"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف أن الأموال التي حصلت عليها إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 "لن تحصل على مثلها مجدداً أبداً".

وتأتي تصريحات ترمب بعد ساعات من تأكيد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن إيران "لا يمكنها احتجاز اقتصاد العالم رهينة عبر إغلاق مضيق هرمز".

وقال والتز، في تصريحات صحفية، إن واشنطن تدرس الرد الإيراني الذي وصل عبر باكستان، مؤكداً أن ترمب “يمنح الدبلوماسية كل فرصها قبل العودة إلى الحرب”.